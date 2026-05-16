◇明治安田J1百年構想リーグ第17節西地区2位・神戸は17日、敵地で長崎と対戦する。首位・名古屋とは同勝ち点。残り2試合で首位に返り咲くべく、DFンドカ・ボニフェイスは「アグレッシブな神戸のサッカーをしたい。何がなんでも勝ち点3を取りにいく」と気合だ。前節・京都戦では値千金の“髪の毛”ヘッドで決勝点。名古屋よりもキックオフが2時間早く勝ち点3を取ってプレッシャーを与えるのが理想だが、この日も“コーンロウ