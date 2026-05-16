6回ロッテ1死二、三塁、佐藤が左前に先制2点打を放つ＝ZOZOマリンロッテが今季2度目の3連勝。六回に佐藤の2点適時打で均衡を破り、5投手の継投で反撃を封じた。2番手の小野が今季初勝利、横山がリーグトップタイの12セーブ目。オリックスは好機で打線がつながらず、10残塁で3連敗。