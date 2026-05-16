G3「新潟大賞典」は2番人気のグランディア（セン7＝中内田、父ハービンジャー）が重賞初制覇。2着に12番人気バレエマスター、3着は9番人気フクノブルーレイクが入り3連単＜3＞＜11＞＜9＞は81万10円（1449番人気）の大波乱決着となった。このレースには2024年ダービー以来の実戦復帰となるシュガークン（牡5＝清水久、父ドゥラメンテ）が出走。キタサンブラックの半弟は大外15番枠から積極的にハナを切って見せ場をつくったも