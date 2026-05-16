お笑いタレントのハイヒール・モモコがＭＣの関西テレビ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」が１６日放送され、宮川大輔がゲスト出演した。同期の兵動大樹との街ブラでスイーツを堪能。兵動から「大輔は正直に言ってくれる。次に会うまでにコレしときや、というのが１個ほしいな」とアドバイスを求められた宮川は、「毛染めたら？黒に」と提案した。宮川はサイドを刈り上げ、前髪を立たせたヘアスタイルに黒縁眼鏡がトレードマ