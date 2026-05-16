声優の森川智之が16日、Xを更新。4月18日に亡くなった「名探偵コナン」の毛利蘭役等で知られる、声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。森川は「山崎和佳奈ちゃん、突然のことで言葉が見つかりません。若い頃からたくさんのレギュラーをご一緒してきました。去年スタジオから駅まで一緒に歩いて野球の話をしたのが最後なんて…。今、あなたの笑顔しか思い浮かばないのです…」と山崎さんとのエピソードを明かした。続けて「和佳奈ちゃん