５月１６日の京都メイン・鞍馬Ｓ（４歳上オープン、芝１２００メートル＝１６頭立て）は、単勝１・８倍の断然人気に推されたフリッカージャブ（牡４歳、栗東・西園翔太厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利した。勝ち時計は１分６秒４（良）のコースレコード。好スタートを決めたが、無理せず内の馬を行かせて２番手でリズム良く運んだ。直線半ばで逃げたディアナザール（３着）をきっちりと競り落とし、３３秒３の上がりでまと