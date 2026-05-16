敗れはしたが１２番人気７歳馬の激走がＳＮＳ上で話題になっている。Ｘ（旧ツイッター）でもトレンド上位に入るなど注目を浴びた。１６日の新潟１１Ｒ・第４８回新潟大賞典・Ｇ３（芝２０００メートル、１５頭立て）で１２番人気のバレエマスター（牡７歳、栗東・梅田智之厩舎、父スピルバーグ）は、上がり３ハロン最速３３秒４の末脚で２着に突っ込んできた。直線を迎える時点では１２番手。そこから菊沢一樹騎手のゲキに応え