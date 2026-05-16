◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―０ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）ヤクルト・並木秀尊外野手が６回に二盗を試みた際に左足を負傷し交代。試合中に名古屋市内の病院へ向かった。すぐさま並木に代走・岩田を送った池山隆寛監督は「スライディングの仕方がね、足から行こうと思ったら、倒れ込むスライディングに見えたので。試合前の練習の時から、けがが心配って（話していた）。やっぱり調子がいい時ほど足が動くので、そう