◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―１広島（１６日・甲子園）広島の森下暢仁投手が、５回３失点でリーグワーストタイの５敗目を喫した。初回に２失点と立ち上がりにつまずいた。「攻めきれずに終わってしまった。本当に、チームに流れを持って来れなかった」。連勝に導けず、チームの借金は再び今季ワースト９に戻った。初回は高寺に先頭安打と二盗を決められ、続く中野にはストレート四球。森下の右飛で１死二、三塁と走者を進め