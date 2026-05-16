◆大相撲夏場７日目（１６日・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）は、西前頭２枚目・一山本（放駒）を押し出し、６勝目。１敗を守った。過去２勝３敗の相手に低い当たりから右をのぞかせ、はず押しで一気に勝利とした。５日目に西前頭筆頭・隆の勝（湊川）に敗れたものの、下からの当たりで快調に勝利を積み重ねている。前日もくせ者の東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）に相撲を取らせず、充実している。