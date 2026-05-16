そろそろうちの子にも習い事を、と検討中のみなさん。どんな習い事にするか、もう決めましたか？この記事では、こどもオレペサポーターズに聞いた、子どもが習っていたことのある習い事や、その中で特に「習わせていてよかった」と思うもの、またその理由などの調査結果を紹介します。ぜひチェックしてみて。子どもが習っていたことがある（習っている）習い事は？まずは、今までに習っていたことがある（習っている）習い事を調査