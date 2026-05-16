急に鼻血がタラーリ……！そんなとき、あわてて上を向いていませんか？実は、昔よくいわれていた対処法が、かえって悪化につながることも。今回は、鼻血が出たときの正しい対処法を、東京ベイ・浦安市川医療センターERの医師・原一央さんに教えていただきました。きゅ、急に鼻血がタラーリ……対処法は？A 上を向いて、ティッシュをしっかり鼻に詰めるB 下を向いて、小鼻をギュッとつまむ正解は B 下を向いて、小鼻をギュッとつ