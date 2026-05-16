サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」でモンテディオ山形は16日、アウェーで栃木シティと対戦し、3対0で敗れました。前節まで2連敗中のモンテディオ。前半6分に早速、チャンスを作ります。ペナルティエリア付近でボールを受けた田中がシュートするもキーパーに阻まれます。その後もモンテディオはチャンスを生かせず前半を0対0で折り返します。勢いに乗りたいモンテディオでした