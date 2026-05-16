プーチン大統領が今月19日から中国を訪問し、習近平国家主席と会談するとロシア大統領府が発表しました。米中首脳会談の直後というタイミングの訪中で、会談結果を確認する狙いもあるとみられます。ロシア大統領府は16日、プーチン大統領が今月19日と20日の日程で中国を公式訪問し、習近平国家主席との首脳会談を実施すると発表しました。今回の訪問は習主席の招待を受けたもので、両国関係の強化に加え、国際情勢についても意見を