テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が１１日に放送された。この日は、アルコ＆ピース・平子祐希、イラストレーターのみうらじゅん氏をゲストに迎えた。番組冒頭、ＭＥＧＵＭＩは、平子に「大きい…でいらっしゃるんですね？エロみがすごくないですか？」と平子の筋肉質ボディにうっとり。平子は「骨が太くて…。何か筋トレをどうのではないんですけど。元々、筋肉質だからラグビー部に入ったっていう。逆の順で