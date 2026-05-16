TSMCの熊本工場＝2月、熊本県菊陽町【台北共同】半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）は16日までに、熊本工場（熊本県菊陽町）を運営する子会社JASMが今年1〜3月期に黒字になったと発表した。中央通信社によると、同工場での量産開始以降、初めて黒字に転じた。TSMCが公表した財務資料によると、9億5138万台湾元（約47億8千万円）の利益が出た。2024年12月に熊本第1工場で量産を始めた。最先端ではない「成熟