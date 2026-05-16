きょうの県関係スポーツの結果です。ハンドボール、リーグH。男子の富山ドリームスはアウエー、福岡県で行われたゴールデンウルヴス福岡との試合、41対30で勝ちました。今シーズン8勝目で順位を9位に上げました。今月24日の氷見市でのホームゲームが、今シーズン最終戦です。