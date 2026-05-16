東京大学の学園祭「五月祭」を企画・運営する学生の委員会は１６日、同日に行われる予定だった全ての企画を中止した。委員会などに爆破予告のメールが届いたため、安全管理上の理由から中止を判断した。五月祭は東京都文京区の本郷・弥生キャンパスで１６、１７日の２日間にわたって開催される予定だった。委員会によると、本郷・弥生キャンパスの各所に爆弾を仕掛け、五月祭の期間中に爆破するなどの犯行予告メールが、委員