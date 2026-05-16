日本と韓国のメンバーで構成された５人組男性グループ・ＡｍｂｉＯ（エンビオ）が１６日、都内で初のショーケースライブを開催した。日韓を通してショーケースを行うのは初めて。オープニングは１枚目のミニアルバムのリード曲「ＳＨＯＷＴＩＭＥ」から始まり、シングル曲「Ｒｕｎｎｉｎ’」「Ｃｌｉｃｋ」と３曲続けて熱唱、ファンを沸かせた。リーダーのテツ（２３）は「人生初のショーケースを、生まれ故郷の日本でできて誇