千葉県市原市の住宅で男性が刺され重傷を負った事件で、34歳の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。自称・自営業の星雅也容疑者（34）は、15日午後7時すぎ、市原市の住宅でこの家に住む32歳の男性を刃物のようなもので刺し殺害しようとした疑いがもたれています。男性は刺し傷が肝臓まで達していて重傷です。近所の人：足とか血だらけになっていましたね、会話はできる状態でした。男性は搬送時、「先輩に刺された」と説明してい