元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が16日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午）に出演。中東情勢の緊迫化により、カルビーがポテトチップスなど14商品を対象にパッケージを白黒の2色にすることについて言及した。同社では、中東情勢の緊迫化により、インクの原料であるナフサの調達が不安定になることもあり、商品の安定供給を最優先にするため25日の週より順次店頭でパッケージが切り替わることに