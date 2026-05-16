5月16日、ホワイトリングで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」3位決定戦GAME1が行われ、横浜エクセレンス（第5シード）が90－88で信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）に逆転勝利した。 試合序盤からハッスルプレーを見せた横浜EXが先手を取ったものの、精度よく得点を重ねた信州に主導権を奪われる展開に。横浜EXは40－51と11点ビハインドで試合を折り返した。