大韓サッカー協会は16日午後、北中米ワールドカップに臨む韓国代表メンバーを発表し、FC東京GKキム・スンギュが4大会連続のメンバー入りを果たした。韓国代表メンバーが発表された午後4時過ぎ、FC東京はJ1百年構想リーグ第17節・浦和戦を戦っており、ちょうど午後4時にキックオフした一戦でキム・スンギュも先発出場。公式戦のピッチの上でW杯メンバー選出の瞬間を迎える形となった。現在35歳のキム・スンギュは2013年に韓国