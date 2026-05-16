ＪＲ東日本によると、中央線快速電車は１６日午後４時４６分頃から西八王子−高尾駅間で信号確認を行った。この影響で、同線は東京―高尾駅間の上下線で運転を見合わせた。同６時過ぎには見合わせ区間は八王子―高尾駅間に縮小、同６時３２分に再開した。