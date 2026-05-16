◇東京六大学野球春季リーグ戦第6週第1日1回戦慶大0―2法大（2026年5月16日神宮）慶大は連勝して明大が1敗すれば、日曜日に優勝の可能性があったが、その初戦に5安打零封され敗れた。8回に2死一、二塁から中塚の左中間の大飛球を法大・藤森の超美技に阻まれたのが痛かった。「継投策でくるのはわかっていて（先発の）助川君も分析しているんですが、打者が戸惑ってましたね」と捕まえきれなかった打線に堀井哲也監督は