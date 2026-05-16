元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が16日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。5月6日に磐越道で発生した、北越高校（新潟市）のソフトテニス部の高校生1人が死亡したマイクロバス事故をめぐり、原因究明について意見を述べた。事故をめぐっては、複数の生徒から「不安定な運転だった」との証言があり、中には家族に「死ぬかもしれない」とメッセージを送っていた生徒もいた。ソ