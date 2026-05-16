MicrosoftのゲームブランドであるXboxが、名称を「XBOX」に変更しています。Xbox is now XBOX | The Vergehttps://www.theverge.com/news/931918/microsoft-xbox-rebrand-capsMicrosoftのゲーム部門であるXboxのアシャ・シャルマCEOは、同名のゲームブランドであるXboxが「Xbox」なのか「XBOX」なのかについて、ユーザーにアンケートを実施しました。Xboxはロゴでは大文字で「XBOX」と表記されていますが、公式のXやYouTubeアカウ