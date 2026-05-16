Ｊ３福島のＦＷ三浦知良が１６日、出場機会がなかった明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの札幌戦（０●３、とうスタ）後に取材に応じ、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表にエールを送った。＊＊＊日本代表は１５日にメンバー発表会見を行い、８大会連続８度目の大舞台に臨む２６人のメンバーが決定。負傷によるＭＦ三笘薫とＭＦ南野拓実の落選、ＭＦ遠藤航の復帰、そして３９歳ＤＦ長友佑都の日本人最多とな