◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―０ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）ヤクルトは投打がかみ合わず連勝が２で止まった。先発の奥川恭伸投手は７回途中１０安打７失点と大乱調。右打者を９人並べた打線も大野の前に沈黙し、今季７度目の零封負けを喫した。苦手左腕に対して４連敗となった池山隆寛監督は「狙い球もシンカーとカットが（内角に）入ってきたり、（外角に）出たりするので大野投手の投球術がうまかった」と脱帽した