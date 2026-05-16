ゴールデンウイークも終わり、忙しい毎日を過ごしている人へ。日頃がんばっている自分に、【スターバックス】でご褒美をゲットしませんか？ スタバの公式サイトで「季節のおすすめ」としてピックアップされているスコーンを、お気に入りのドリンクのお供に選べば、お腹も満たされ、心も幸せになれるかも。今回は、スタバの「季節のおすすめスコーン」をピックアップします。 スコーン × あ