◆女子プロゴルフツアー▽ＳｋｙＲＫＢレディス第２日（１６日、福岡・福岡雷山ＧＣ、６４９０ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、通算２アンダーまでの５５人が決勝ラウンド（１７日）進出を決めた。７位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）が６バーディー、ボギーなしの６６で回り、通算１０アンダー。初日首位の高野愛姫（富士住建）と並んでトップに立った。１打差の３位に阿部未悠（ミネベアミツミ）、紀諐