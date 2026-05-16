ＪＲＡは富田暁騎手＝栗東・フリー＝に５月３０日、３１日の２日間の騎乗停止処分を科した。同騎手は１６日の新潟６Ｒ・３歳未勝利（直線芝１０００メートル）で、勝ったアカウフリューゲルに騎乗した際、スタート直後から外ラチまで大きく斜行した。２番セイウンプーパ、６番イヌボウノシオカゼ、７番ツトムユニバース、１０番シュタルク、１１番ジョイアミーア、１３番コンフィアンサ、１４番クールフィールドの７頭の進路が