２０２４年のフェアリーＳを制したイフェイオン（牝５歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）が５月１６日、京都１１Ｒ・鞍馬Ｓのレース中に故障を発症し、予後不良と診断された。４コーナーでバランスを崩して転倒し、競走を中止。その後の検査で右第１指関節開放性脱臼の症状が確認され、安楽死の処置がとられた。騎乗していた吉村誠之助騎手は左肩の負傷により、１２Ｒを乗り替わりとなった。同馬は２０２３年１０月