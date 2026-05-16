アメリカの国務省は15日、イスラエルとレバノンが停戦を45日間延長することで合意したと発表しました。アメリカ国務省のピゴット報道官は15日、イスラエルとレバノンによる2日間の協議の結果、「さらなる進展をはかるため」として、45日間の停戦延長で合意したと発表しました。両国は先月16日に停戦することで合意し、その後3週間延長しましたが、これを再び延長した形です。次回の協議は来月2日から3日にかけ実施されるということ