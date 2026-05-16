戸田ボートの6日間開催「第42回日本モーターボート選手会カップ」は16日が2日目。前節のまるがめG2レディースオールスターで優出2着と存在を猛アピールして乗り込んできた山田理央（25＝香川）が、3日目を終えて得点率5.80の21位。準優勝戦進出のボーダーを6.00に推定すれば、試練の6号艇で迎える4日目1回乗りの11Rは3着以上が条件の勝負駆けとなる。3日目は1回乗りの8Rでしぶとく3着を確保。「やっとレースできるようになった