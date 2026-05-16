〈〈この記事を読んだ後、りくりゅう引退会見での龍一くんの涙を見ると、改めて涙の重さを感じる…〉milkysagaさんのポスト（2026年5月8日 午後10:23）【画像】ミラノ・コルティナ冬季五輪での“りくりゅう”ペアの演技〉日本中を感動の渦に巻き込んだ三浦璃来、木原龍一ペア。奇跡の金メダルを支えたブルーノ・マルコットコーチ、竹内洋輔・日本スケート連盟フィギュア強化部長、渡部文緒トレーナーの3人の男たちとりくりゅうを