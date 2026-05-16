歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。13年に他界した父の十二代目市川團十郎さん（享年66）からの最初で最後の褒め言葉について語った。團十郎は子に愛情を伝えるのは恥ずかしいという話から、「うちのおやじも言わなかったっすよ」と先代の團十郎さんについて言及。「絶対言わなかった」と断言したが、「けれど、亡くなる時に、私は『（極付）幡随長兵衛』をや