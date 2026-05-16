俳優の星野勇太（32）が16日までにXを更新。4月18日に亡くなった「名探偵コナン」の毛利蘭役等で知られる、声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。星野は「先ほどニュースを見て驚きました。昨年の秋に舞台作品にてお世話になりました山崎和佳奈さん。作品や役のことについてお聞きした際に、楽しく朗らかにお話しくださって心が温かくなったことを昨日のことのように覚えています。和佳奈さんから頂いたコーヒー、美味しかったです」と