第2日、通算10アンダーで首位の桑木志帆＝福岡雷山GCSkyRKBレディース第2日（16日・福岡県福岡雷山GC＝6490ヤード、パー72）通算4勝目を狙う桑木志帆が6バーディー、ボギーなしの66で回り、通算10アンダーの134で高野愛姫と首位で並んだ。1打差の3位に阿部未悠、呉佳晏（台湾）らがつけた。さらに1打差の6位で政田夢乃が続き、2アンダー、44位までの55人が決勝ラウンドに進んだ。（出場108選手＝アマ3、晴れ、気温25.5度、西南