◇明治安田J1百年構想リーグEAST第17節第1日東京V1−0水戸（2026年5月16日ケーズデンキスタジアム水戸）東京Vが17日に21歳に誕生日を迎えるFW白井亮丞（20）のこの大会初ゴールで4試合ぶりの勝利を飾った。中2日が2試合続いたことから、町田戦から先発を9人入れ替えたが、白井がベンチの期待に応えた。後半9分に左サイドのMF新井悠太（23）のクロスをFW寺沼星文（25）がスルーし、白井が左足でゴール左に決めた。「よう