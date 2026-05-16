歌手でタレントのDAIGO（48）が16日までにXを更新。4月18日に亡くなった「名探偵コナン」の毛利蘭役等で知られる、声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。DAIGOは「名探偵コナンの毛利蘭ちゃんと新一くんの歌詞を書くのが大好きで、何曲もBREAKERZでオープニング、エンディングを書かせてもらっています」と説明し「歌詞を書く時、山崎和佳奈さんの声が頭に聞こえていました。大好きな声です。今まで本当にありがとうございました。ご冥