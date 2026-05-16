「21年ぶりに出産いたしました」【画像】小さくて可愛すぎる…冨永愛の赤ちゃんを見る8日に開設した自身のYouTubeチャンネルで第2子の誕生を報告したのは、モデルの冨永愛（43）。第2子も男の子だったという「妊娠中は食事や股関節のケアに気をつけていたそう。無痛分娩で、『痛みもなく穏やかに産めた』とも語っていた」（スポーツ紙記者）“伝説のルーズソックス”が人生の転機冨永は1982年生まれ、神奈川県相模原市出身。「