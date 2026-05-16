「阪神３−１広島」（１６日、甲子園）広島が敗れ、借金は今季ワーストタイの９に膨らんだ。０−３の九回に１点を返したが及ばなかった。打線は阪神先発・村上の前に四回まで無安打。五回に先頭・坂倉の中前打から１死一、二塁とした場面で、田村が二ゴロ。２死二、三塁となり、ドラフト３位・勝田（近大）も投ゴロに打ち取られ、得点を奪うことができなかった。六回以降も、力のある直球を軸とした投球を捉えられなかった。