お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が8日放送されたTBS系「有田哲平のコスられない街」（金曜午前0時48分）に出演。MCくりいむしちゅー有田哲平（55）に「芸人の先輩にしかできない」という相談をした。ケンコバは今年1月、昨年8月に一般女性と結婚していたことと、今年1月に第1子となる長男が誕生していたことを発表していた。ケンコバは「有田さんにしか相談できないっていうか、芸人の先輩にしかできない相談があるんです