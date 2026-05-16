今回も公式さんが暴れてますヨーロッパのLCC（格安航空会社）、ライアンエアの公式SNSアカウントが、企業公式とは信じがたい突飛な投稿を行い、Xで500万表示以上を記録するなど、話題になっています。どういったものなのでしょうか。【写真】えっ…これが「キングオブLCCの激ヤバ投稿」驚愕の全貌です】同アカウントが投稿したのは、とあるユーザーが「ANA」の文字のみが入った腕のタトゥーを活かして、「B”ANA”NA」の文字と