犬が他の犬に吠えてしまう理由 1.警戒心や恐怖心による吠え 犬が他の犬に吠える最も一般的な理由は、「不安」「緊張」「恐怖心」といった感情です。 まだ社会化が十分でない犬、過去に他犬とのトラブルを経験した犬は、相手を「危険な存在なのではないか…」考え、吠えてしまうことがあります。 他の犬に吠えるからといって、必ずしも攻撃性があるというわけではありません。「あなたのことが怖いからこれ以上近づ