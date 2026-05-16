16日午前、新潟市中央区の自動車を取り扱う会社で、新潟市中央区に住む社長の男性（70）が血を流して倒れているのが発見され、その後死亡が確認されました。警察によりますと、16日午前11時半ごろ、死亡した男性の妻から「倒れている人がいる」と消防に通報がありました。現場は、新潟市中央区大島にある自動車を取り扱う会社内にある事務所で、死亡した男性はこの会社の社長を務めていました。16日の朝、男性は妻に「作業がある」