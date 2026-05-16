Besttedが、新曲「As You Are」と「S＋Way」を同時リリース。また、あわせて両曲のジャケット写真も公開となった。 （関連：Besttedが交わした“高みへ羽ばたく誓い”三者三様のソロステージでも魅了した『1st SHOWCASE』） 今回の2曲同時リリースおよび、6月27日に行われる『TORA PROJECT 3rd SHOWCASE』で初披露されるという情報は、5月10日に出演した『ICONIC MOMENTS FES！Supported by ZIP-FM』に