コアグローバルマネジメントは、「リージョニア by クインテッサ 札幌駅前」を6月1日に開業する。ホテルブランド「リージョニア by クインテッサ」の第1号施設。客室はリージョニアスイート1室、デラックストリプル1室、スーペリアトリプル＋エキストラベッド1室、スーペリアトリプル2室、スーペリアツイン1室、スタンダードトリプル7室、スタンダードツイン36室、スタンダードダブル126室の全175室を設ける。朝食ビュッフェは、甘