全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新富町の中華そば店『銀座八五』です。食べやすさと一期一会の気持ちを込めて京フレンチの巨人が銀座で中華そば、という華麗な転身を遂げた松村康史さん。「和食の世界では、客とキッチンの距離がちょうどお箸2膳分と言われるんです、ほらね」と縦に2本並べてカウンターから厨房までの距離を見せてくれた。確かに！店で使う箸は、一期